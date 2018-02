Minas vence o Osasco e empata semi da Superliga feminina O Fiat/Minas derrotou o Finasa/Osasco, por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/18 e 28/21, neste sábado, em Belo Horizonte, na abertura da segunda rodada das semifinais da Superliga feminina de vôlei 06/07 Com o resultado, a série melhor de cinco jogos está empatada em 1 a 1. As duas equipes farão o terceiro jogo da série melhor de cinco nesta terça-feira, em Osasco (SP). Na outra semifinal - um duelo de equipes cariocas -, o Rexona-Ades, que venceu o primeiro jogo, receberá a Cimed/Macaé neste domingo, no Rio de Janeiro. Masculino Depois de perder a invencibilidade na competição na última quinta-feira, o Telemig Celular/Minas voltou a ser derrotado neste sábado, mas agora em casa, diante do Sada/Betim, por 3 sets a 2 (parciais de 15/25, 25/22, 20/25, 17/25 e 15/11), pela 15.ª rodada do returno da Superliga masculina. O sábado não foi nada bom para o vice-líder Telemig Celular/Minas (26 vitórias e 2 derrotas). O líder Cimed venceu a Unisul/Nexxara por 3 a 1 (25/23, 26/24, 25/18 e 25/20) e agora se isolou na posição (27 vitórias e 1 derrota).