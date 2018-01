Minas vence Osasco na Superliga O MRV/Minas derrotou o BCN/Osasco por 3 sets a 1 (25/19, 22/25, 25/16 e 30/28), neste sábado, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Com a vitória fora de casa, a equipe mineira garantiu uma das vagas na decisão do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei. O destaque do jogo deste sábado foi a atacante romena Cristina Pirv, que foi fundamental para a vitória do MRV/Minas. ?Trabalhamos duro e lutamos para conseguir isso?, afirmou a jogadora. ?O mérito é todo do MRV/Minas. Elas souberam jogar melhor nas horas decisivas?, elogiou o técnico do BCN/Osasco, José Roberto Guimarães.