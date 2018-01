Minas vence Ravena na Salonpas Cup O MRV Minas venceu o Ravena por 3 sets a 1, na noite desta segunda-feira à noite, pela terceira rodada da Salonpas Cup, torneio interclubes de vôlei feminino disputado em Salvador. Depois de 1h45m, a vitória foi definida com parciais de 25/22, 25/18, 20/25 e 25/23. Na primeira partida do dia, o Hisamitsu do Japão superou o Gimnasia Y Esgrima, da Argentina, por 3 sets a 0. Minas e Hisamitsu empatam com o BCN Osasco em número de vitórias, duas, embora o time de Osasco ainda seja o único invicto no torneio. Maior pontuadora da partida foi a atacante Andréia Moraes, do MRV, com 18 pontos. O Ravena volta à quadra nesta terça-feira, às 18 horas, contra o Hisamitsu, do Japão. O segundo jogo desta rodada será entre BCN/Osasco e Rexona, com transmissão ao vivo pela SporTV. Já o MRV só volta a jogar na quarta-feira, contra o Rexona. O jogo será às 20h30, também com transmissão pela Sportv. As seis equipes jogam entre si e as quatro melhores vão às semifinais.