Minas vence Unisul e iguala recorde na Superliga masculina O Telemig Celular/Minas bateu o Unisul/Nexxera por 3 sets a 2, nesta terça-feira, na casa do adversário, em Florianópolis, e igualou o seu recorde de vitórias consecutivas na Superliga masculina de vôlei: 26, marca registrada originalmente em 2004. As parciais foram de 25/21, 25/19, 21/25, 23/25 e 15/13. Com mais esse triunfo, o time mineiro, que segue invicto nesta edição da Superliga, manteve-se na liderança com 52 pontos. O Unisul, que vinha de oito vitórias seguidas, segue em quarto, com 44 pontos. O segundo colocado da competição é o Cimed, que fez 3 a 1 no Sada/Betim (25/17, 25/17, 18/25 e 25/21) e chegou aos 51 pontos (24 vitórias e uma derrota).