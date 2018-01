Minas vira sobre a Unisul e vai à final da Superliga Num jogo emocionante, o Telemig Celular/Minas venceu de virada a Unisul/Nexxera por 3 sets a 2, na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte. Com isso, o time mineiro se classificou para a grande final da Superliga Masculina de Vôlei. Na vitória desta quinta-feira, as parciais foram 21/25, 23/25, 25/23, 25/21 e 19/17. Assim, a série semifinal terminou com vitória do Minas sobre o Unisul por 3 jogos a 2. O outro finalista da Superliga Masculina já estava definido. É a Cimed, que eliminou o Banespa por 3 a 0. Assim, o time catarinense e o Minas começam a decidir o título do torneio já neste domingo.