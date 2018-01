Minas x Ulbra é destaque da Superliga Pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Telemig Celular/Minas, do levantador Maurício, recebe a gaúcha Ulbra, de Marcelo Negrão, nesta quarta-feira, às 19h30, no ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. Vice-líder do torneio, com cinco vitórias e duas derrotas, o técnico Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, está preocupado com a falta de ritmo que o time mineiro pode sentir após a parada do fim de ano. As duas equipes buscam a recuperação na Superliga, já que o Minas vem de derrota para o Wizard/Suzano e a Ulbra, para a Unisul. Três jogos, na quinta-feira, completam a rodada: às 20 horas, Palmeiras/Guarulhos x Bento Gonçalves e Intelbras/São José x Banespa Mastercard; às 20h30, Unisul x Lupo/Náutico.