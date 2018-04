Montes Claros vence e acaba com série invicta da Cimed Atual campeã da Superliga masculina de vôlei, a Cimed/Malwee não resistiu à pressão do Montes Claros/Funadem nesta quinta-feira e sofreu a sua primeira derrota na competição. Jogando em Minas Gerais, a equipe catarinense perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 34/32, 25/20, 26/28 e 25/16.