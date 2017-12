Motta convoca novatas para Grand Prix Para o Grand Prix, o técnico da seleção feminina de vôlei, Marco Aurélio Motta, convocou Sassá (Rexona), Ciça (Blue Life/Pinheiros) e Sheila (MRV/Minas), todas campeãs mundiais juvenis em 2001, na República Dominicana. Alessandra Fratoni foi dispensada por contusão. ?São jogadoras que nunca estiveram juntas, mas estão muito otimistas, treinando com vontade, e a tendência é de crescimento?. Sobre o Mundial da Alemanha, disse que ?as chances de um bom resultado são poucas. A curto prazo, vamos perder em qualidade, mas nossas perspectivas são muito boas. Queríamos fazer uma renovação de forma mais gradual, mas... Não vou dar prazo para os resultados aparecerem. Teremos um ou dois anos de dificuldades.? A seleção embarca à noite para Quissamã, no Rio, para amistosos contra a República Dominicana.