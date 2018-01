MRV quebra a invencibilidade do BCN O BCN/Osasco perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, nesta quinta-feira à noite, ao ser derrotado, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, pelo MRV por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/19, 25/20, 23/25 e 15/9, em 1h54. Apesar da derrota, o BCN se mantém na liderança da competição, com dez vitórias, em 11 jogos. Em quatro partidas nesta temporada, esta foi a primeira vitória do MRV sobre o BCN.