MRV/Minas vence S. Caetano de virada O MRV/Minas derrotou o São Caetano por 3 sets a 1 na noite desta quinta-feira, no encerramento da quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei da temporada 2002/03. As parciais da partida - realizada no ginásio Milton Feijão, em São Caetano, foram de 20/25, 25/20, 25/22 e 25/18. A atacante Elisângela foi o destaque do jogo, marcando 25 pontos. Após a quarta rodada da primeira fase, a classificação da Superliga ficou da seguinte maneira: 1º - BCN/Osasco 2º - Rexona 3º- MRV/Minas 4º- Blue Life/Pinheiros 5º- Automóvel Clube/Campos 6º- Macaé/Nuceng 7º- Açúcar União São Caetano 8º - Cadsoft/T.C.São José