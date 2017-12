Mundial de vôlei de praia será no Rio A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta terça-feira que o Rio de Janeiro será a sede do Mundial de Vôlei de Praia de 2003. Com participação de 48 duplas masculinas e 48 femininas, a competição ainda não tem data marcada - deve ser em outubro ou novembro - e será qualificatória para a Olimpíada de Atenas, em 2004. O Rio já foi sede de três mundiais de vôlei de praia, em 1993, 95 e 96, mas nenhum deles era um evento oficial da FIVB. A entidade começou a organizar a competição em 97, em Los Angeles. Depois, teve uma edição em 99, em Marselha (França), e outra em 2001, em Klagenfurt (Áustria).