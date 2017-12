Mundial de Vôlei: Sérvia surpreende Cuba e lidera Grupo D A Sérvia, que já havia surpreendido a Itália em sua estréia no Mundial Feminino de Vôlei, isolou-se na liderança no Grupo D, ao vencer a forte seleção de Cuba por 3 a 1 (25/22, 22/25, 25/20 e 25/23), em uma hora e meia de partida. A equipe é a única da chave a vencer os dois jogos disputados. "Estamos felizes por mostrar um jogo de tanta qualidade contra times fortes como Itália e Cuba", afirmou o técnico Zoran Terzic. Já a capitã do time, a atacante Vesna Citakovic, disse que ainda é cedo para sonhar mais alto no Mundial. "Jogamos bem, e com muita motivação, mas não é por causa de dois jogos que já podemos pensar no título", disse. Nos outros jogos do Grupo D, a Itália se reabilitou do tropeço inicial e venceu o Peru por 3 a 0 (25/15, 25/16 e 25/14), enquanto a Turquia bateu o Egito, também por 3 a 0 (25/11, 25/13 e 25/8). No Grupo B, o mesmo que cruza com o Brasil na segunda fase, a Rússia venceu o Azerbaijão por 3 a 1 (25/19, 25/21, 19/25 e 25/20, e lidera a chave pelo point average (pontos marcados dividido por pontos sofridos), primeiro critério de desempate. A Alemanha, que venceu o México por 3 a 0 (25/18, 25/21 e 25/19), e a China, que bateu a República Dominicana por 3 a 0 (25/19, 25/17 e 25/23), também têm duas vitórias. A líder do Grupo A é Taiwan, que derrotou Quênia por 3 a 0 (25/13, 25/9 e 29/27) e leva vantagem no critério de desempate contra a Polônia, que levou mais de duas horas para derrotar a Coréia do Sul por 3 a 2 (25/21, 23/25, 26/24, 23/25 e 15/12) - as duas equipes somam duas vitórias. Em terceiro está o Japão, que venceu a Costa Rica por 3 a 0 (25/9, 25/11 e 25/14).