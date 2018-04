Mundial feminino de vôlei já tem todas seleções definidas

Com os últimos jogos eliminatórias realizados neste fim de semana, já estão definidas as 24 seleções de vôlei que disputarão o Mundial feminino de 2010, no Japão, entre 29 de outubro e 14 de novembro do ano que vem.

Na competição, a Rússia tentará defender o título conquistado em 2006, quando bateu o Brasil na decisão do torneio que também foi realizado no Japão. Já a seleção brasileira, também vice-campeã em 1994, tentará pela primeira vez levantar a taça do Mundial.

Veja todos os classificados:

Rússia (atual campeão)

Japão (país-sede)

Quênia

Argélia

China

Tailândia

Coreia do Sul

Casaquistão

Cuba

República Dominicana

Estados Unidos

Porto Rico

Canadá

Costa Rica

Brasil

Peru

Itália

República Checa

Sérvia

Croácia

Turquia

Polônia

Alemanha

Holanda