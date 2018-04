Mundial masculino de vôlei terá jogo em estádio de futebol na Polônia

VARSÓVIA - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta segunda-feira, durante o sorteio dos grupos do Mundial masculino, que vai acontecer entre agosto e setembro, na Polônia, que a partida inaugural da competição será realizada no Estádio Nacional de Varsóvia, atraindo possivelmente o maior público da história em jogo oficiais.

Os poloneses já haviam tentado fazer lá a estreia pela Liga Mundial de 2013, quando enfrentaram o Brasil, mas a ideia não vingou. O estádio tem capacidade para 58,5 mil torcedores em partidas de futebol. A arena, inaugurada em novembro de 2011, tem teto retrátil e é não é utilizada por nenhum clube, apenas pela seleção.

O jogo no Estádio Nacional de Varsóvia, de acordo com a FIVB, será no dia 30 de agosto, entre a Polônia, dona da casa e cabeça de chave do Grupo A, contra a Sérvia, outra forte seleção da chave que ainda tem Argentina, Sérvia, Austrália, Venezuela e um representante da África.

A partida na Polônia, porém, não tem como bater o recorde de público de um jogo de vôlei, pertencente ao confronto amistoso entre Brasil e União Soviética, em julho de 1983, no Maracanã, quando mais de 90 mil torcedores se aglomeraram para ver a "Geração de Prata".