Murilo elogia preparação do Brasil para Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de vôlei fará no próximo domingo, às 7h20 (horário de Brasília), contra o Egito, em Kagoshima, no Japão, a sua estreia na Copa do Mundo, torneio que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Disposto a assegurar essa classificação olímpica já em solo japonês, o time nacional vem treinando forte, em uma preparação que foi muito elogiada pelo ponteiro Murilo nesta quarta-feira.

O time comandado pelo técnico Bernardinho está realizando trabalhos nesta semana em um centro de treinamento em Shimizu, na cidade de Shizuoka, e Murilo aposta que esse período final de preparação no Japão será decisivo para o Brasil iniciar bem a sua busca pelo título da competição e pela consequente vaga nos Jogos de Londres.

"Essas duas últimas fases serviram para a gente treinar bastante, principalmente aqui no Japão, onde estamos dentro de um centro de treinamento. Fazemos tudo aqui dentro. Isso é algo que o Bernardo gosta e que sabemos que faz bem para a equipe. Temos certeza que vai dar um resultado positivo", ressaltou o ponteiro, para depois admitir, porém, que a seleção poderá sentir um pouco a falta de ritmo provocada pelo longo período sem atuar - a equipe não joga desde setembro, quando conquistou o título do Campeonato Sul-Americano.

"Talvez a gente sofra um pouquinho no primeiro jogo pela falta de ritmo, mas hoje (quarta-feira) mesmo fizemos um treino mais parecido com jogo, com rali (disputadas longas por pontos), saque e isso vai ajudar bastante", acrescentou Murilo.

Na Copa do Mundo, além de enfrentar a falta de ritmo no início do torneio, o Brasil terá de suportar uma desgastante maratona de jogos - serão 11 em apenas 14 dias, e o fato de a seleção contar com um grupo muito forte foi ressaltado por Murilo como grande trunfo do País no Japão. "O Bernardo tem preparado todos muito bem e mexido bastante nos times durante o treino. Temos um grupo onde todos têm condições de jogar e acho que isso é uma vantagem do Brasil. Vai ser possível poupar sempre que preciso e talvez isso possa fazer a diferença em relação às outras equipes", aposta.

Entre os trunfos do Brasil está o grande número de ponteiros de alto nível. Além de Gustavo, Bernardinho conta com Giba, Dante, João Paulo Bravo e Thiago Alves, sendo que último deles garante que o simples fato de poder concorrer a uma vaga no time titular já o deixa realizado. "A concorrência é muito forte. Eu jogo na mesma posição de alguns dos melhores jogadores brasileiros. Imagina só disputar a vaga com Giba, Dante, Murilo e Bravo. São todos excelentes atletas e só de estar ao lado deles já estou satisfeito. Por isso, procuro dar o meu máximo todos os dias para evoluir cada vez mais", garantiu Thiago, de 25 anos, que é o mais jovem ponteiro da seleção nesta Copa do Mundo.