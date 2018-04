Murilo tenta superar dores nas costas para jogar no NBB

SÃO PAULO - São José terá de lutar muito para não dar adeus ao NBB na noite desta quinta-feira. Em desvantagem na série semifinal por 2 a 1, a equipe do Vale do Paraíba recebe o Flamengo, a partir das 19h, com a obrigação de vencer, depois de sofrer duas derrotas por larga margem no Rio (100 a 84 e 106 a 86), na Arena HSBC.

Bater o time que se classificou em primeiro lugar na fase inicial, e que tem, com folga, a maior folha salarial da Liga (R$ 4,5 milhões anuais) já seria difícil se Régis Marreli pudesse escalar o time completo. Mas o treinador de São José corre o sério risco de ter o desfalque do pivô Murilo, reconhecido como o MVP (melhor jogador) da quarta edição do NBB.

Murilo sofreu um tombo feio no Rio e lesionou as costas. Os exames não acusaram nenhuma fratura, mas o jogador sente fortes dores, que podem impedi-lo de entrar em quadra. O pior é que o reserva imediato de Murilo, Deivisson, está em situação ainda pior, com estiramento muscular na perna.

Murilo quer apenas descansar para poupar suas energias. "Quero jogar, estou com muita vontade. Agora é repousar".