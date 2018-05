Na função de líbero, Murilo comemora retorno a seleção de vôlei após um ano

A principal novidade na vitória da seleção brasileira masculina de vôlei sobre a China nesta quinta-feira foi a presença de Murilo em quadra. Depois de quase um ano longe da equipe, o jogador voltou na função de líbero.

+ Seleção masculina de vôlei vence último teste antes de estreia na Liga das Nações

"Estou muito feliz. Estou tentando ajudar como dá, fazendo o máximo possível, não só dentro de quadra. Sou um dos mais velhos aqui e tenho a responsabilidade de ajudar a comissão técnica durante os jogos. E faço isso com muito prazer", afirmou.

Murilo está com 37 anos e no triunfo desta quinta-feira ele destacou o bom saque da equipe brasileira. "Na terça fizemos o primeiro jogo na temporada e é sempre mais difícil, especialmente depois do pouco tempo de treinamento. Era de se esperar um jogo mais complicado. Hoje o Renan mexeu bastante no time, o saque entrou muito bem e essa é uma arma muito importante, que esperamos que funcione sempre dessa maneira", comentou.

Foi o segundo jogo contra a seleção da China e a segunda vitória. Depois de bater o adversário por 3 sets a 1 na última terça-feira, o Brasil, desta vez, fez 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/15. Os dois amistosos aconteceram no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP).

A seleção brasileira agora voltará à quadra no dia 25, quando fará sua estreia na Liga das Nações, na Sérvia, contra os donos da casa. O ponteiro Maurício Borges espera que a equipe ganhe mais ritmo nesse período que terá de treinamento.

"Ainda temos muito a melhorar, mas é apenas o começo. Alguns jogadores chegaram nesta semana, depois da final da Superliga. Não tivemos muito tempo para preparação. De qualquer forma, estamos dando o nosso máximo. Semana que vem já viajamos para a Liga das Nações e os dois amistosos foram muito importantes", disse.