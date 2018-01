Na Noruega, Brasil ganha mais 3 medalhas no vôlei de praia Em final brasileira, os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel conquistaram nesse domingo a medalha de ouro na etapa da Noruega do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, ao derrotarem a dupla formada por Márcio Araujo e Fábio Luiz por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 23/21, em pouco mais de 51 minutos de jogo. A partida deste domingo foi especial para Emanuel, já que ele conseguiu conquistar o seu sétimo título na Noruega, em oito anos de disputa. "Tenho um parceiro muito bom (Ricardo). Nossa química é forte e conseguimos superar os desafios", contou. Com esse título, a dupla chega a 22 conquistas no Circuito Mundial, em 47 etapas disputadas. Na decisão da medalha de bronze, os brasileiros Harley e Benjamin passaram com tranqüilidade pelos argentinos Mariano Bracetti e Martín Conde por 2 sets a 0, com parciais de 21/09 e 21/19, em 43 minutos. Esse "feito" dos homens (as três medalhas) já havia sido conquistado pelas mulheres no sábado, quando Larissa e Juliana ganharam o ouro, Adriana Behar e Shelda a prata, e Ana Paula e Leila o bronze. A próxima etapa do Circuito Mundial será disputada em Marselha, na França, entre os dias 4 e 9 deste mês.