Nalbert diz que ainda tem disposição de garoto

O ponteiro Nalbert, de 34 anos, espera ajudara a seleção brasileira de vôlei, que tem como principal objetivo nesta temporada conquistar o ouro olímpico em Pequim, em agosto. O jogador foi uma das novidades na convocação do técnico Bernardinho para a Liga Mundial, que começa entre os dias 14 e 15 de junho. "Não dá para negar a minha condição de veterano, mas o importante é que tenho disposição de garoto e vou curtir intensamente cada dia", diz Nalbert. "Já estou apto a treinar. E não há lugar melhor do que a seleção brasileira para se preparar, pela qualidade do trabalho realizado aqui." Nalbert contou que não esperava ser convocado por Bernardinho para a Liga Mundial. "Eu já tinha planos de tirar férias após a Superliga e estava até com passagem comprada. Até que recebi a notícia da convocação por telefone, o que me pegou de surpresa. É sempre uma emoção enorme vestir a camisa verde-amarela." A seleção já iniciou os treinamentos para a Liga Mundial. Além de Nalbert, treinam em Saquarema, no Rio: Anderson, André Heller, André Nascimento, Bruninho, Eder, Gustavo, Lucas Saatkamp, Murilo, Rodrigão, Samuel e Sidão.