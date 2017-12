Nalbert obtém um feito histórico O título mundial é muito especial para três jogadores. O capitão Nalbert tornou-se o único no mundo a ter a medalha de ouro nos mundiais infanto, juvenil e adulto. E Maurício e Giovane fazem parte de seleto grupo do planeta a ter no currículo a conquista mundial e olímpica - além da dupla, alguns jogadores das seleções russa e polonesa. "Estou mais feliz pelo título. Entramos para a história do esporte. Mas é claro que essa façanha me deixa ainda mais alegre. Sou campeão do mundo!", comemorou o capitão Nalbert. "O que posso falar? Tenho os dois títulos mais importantes do esporte, e mais de 500 jogos pela seleção. Não sei explicar o que estou sentindo", falou Maurício, eleito o melhor levantador da competição - mesmo tendo se apresentado mal nas duas últimas partidas, quando foi substituído por Ricardinho. O objetivo de Maurício é chegar até a Olimpíada de Atenas, em 2004. Já Giovane, que quase pediu dispensa do grupo - era difícil se acostumar com a posição de reserva de Giba e Nalbert - chegou a dizer que essa podia ser a despedida com chave de ouro. Foi logo após a vitória no tie-break para a Itália, pelas quartas-de-final. "Não sei o que vou fazer. Agora tenho de pensar melhor. É uma questão de ajustes e vou falar com o Bernardo", declarou o ponteiro, autor do último ponto do jogo deste domingo, e de saque. "Treinei a manhã inteira. Digo que foi sensacional." Giovane já tinha deixado a quadra para atuar no vôlei de praia. Voltou para a disputa da Olimpíada de Sydney. "É um título mesmo. Conquistado em cima de todos os fortes adversários", comentou André. "Do início ao fim do torneio, só pensávamos no título. Fomos determinados."