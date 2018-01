Nalbert volta às quadras com vitória em equipe italiana Nalbert brilhou em seu retorno às quadras, nesta segunda-feira, após quase dois anos jogando vôlei de areia. Em sua estréia pelo Cimone Modena, o brasileiro teve grande atuação na vitória sobre o Verona por 3 sets a 0 - com parciais de 25/20, 26/24 e 25/23 -, pela 24.ª rodada do Campeonato Italiano de Vôlei. Com o resultado, o Modena conseguiu a classificação aos playoffs da competição com duas rodadas de antecedência. ?Para estréia foi excelente. Fiquei um pouco emocionando no começo. Foi muito bacana voltar às quadras, sentir este ambiente, principalmente com uma vitória?, disse Nalbert, revelando que tinha certeza de que o compatriota Ricardinho levantaria a primeira bola do jogo para ele. Mesmo sem ritmo de jogo, já que começou a treinar apenas na última quarta, Nalbert foi um dos três brasileiros titulares do Modena - além de Ricardinho, Murilo também esteve em quadra. Se ainda lhe faltou um pouco da potência, Nalbert mostrou que a técnica continua a mesma, com uma recepção excelente em 82% das bolas que recebeu. O capitão olímpico marcou sete pontos, sendo quatro de ataque, dois de bloqueio e um de saque. ?Sabia que o Ricardinho ia me dar mais bolas no começo e depois ia maneirar um pouco. Me senti muito bem, principalmente em relação à dinâmica do jogo. Falta ganhar um pouco mais de potência física mesmo e ritmo?. Com sua volta às quadras, Nalbert espera garantir uma vaga na seleção brasileira, comandada por Bernardinho, que disputará várias competições internacionais neste ano - entre elas os Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, e a Liga Mundial.