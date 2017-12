Nasce filha de Bernardinho e Fernanda Nasceu nesta terça-feira a filha do técnico Bernardinho e da levantadora Fernanda Venturini, a primeira do casal. Júlia nasceu de parto normal, com cabelos louros, pesando 3,785 kg e medindo 51cm. ?Ela é parecida comigo. Tem a pele e os cabelos clarinhos?, afirmou o treinador da seleção brasileira de vôlei masculino. ?A Júlia é a realização de um sonho que eu e a Fernanda compartilhamos?, revelou o pai.