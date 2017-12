Nasce filha do levantador Maurício Nasceu neste domingo, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo, a filha do levantador Maurício, da seleção brasileira de vôlei. A garota, que vai se chamar Maria Eduarda, nasceu com 3.040 quilos, medindo 46,5 centímetros, às 11h01, após uma cesariana. Segunda a obstetra Ana Lúcia Rocha Braga, que conduziu a cirurgia, tanta a mãe quanto a filha passam bem. Elas devem deixar o hospital na quarta-feira. A cesariana estava marcada para o sábado, mas o jogador decidiu adiar por um dia por causa da partida entre Brasil e Argentina, pela Liga Mundial. Maurício, no entanto, marcou o horário da cirurgia para às 11 horas, para que pudesse acompanhar a partida entre Brasil x Alemanha, pela final da Copa do Mundo de futebol.