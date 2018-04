Natália é eleita a MVP do Grand Prix; Sheilla e Thaisa entram no time ideal Em 2012, Natália foi aos Jogos Olímpicos de Londres mais como reconhecimento do seu talento do que pelo que poderia vir a fazer em quadra. Jogou pouco, recuperando-se de cirurgia, mas faturou o ouro olímpico no vôlei. No Rio, em agosto, o cenário tende a ser completamente diferente. A versátil jogadora foi eleita, neste domingo, a MVP (mais valiosa) do Grand Prix, principal teste para o Rio-2016.