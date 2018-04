Natalia é impedida de ficar em área reservada em jogo do Pinheiros e se irrita

SÃO PAULO - A jogadora de vôlei do Sollys/Osasco e da seleção brasileira Natalia Zilio foi impedida de sentar-se nos bancos que ficam no fundo quadra do Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, na noite desta terça-feira.

A atleta foi ao local para assistir à partida entre o Pinheiros/Mackenzie e o Vôlei Futuro pela Superliga feminina de vôlei, quando solicitaram que ela deixasse o local reservado para o clube mandante. Ela foi obrigada a acompanhar o confronto no meio da torcida, nas arquibancadas.

Irritada com a medida do clube, Natalia desabafou em seu perfil no Twitter: "Atitude lamentável por parte da diretoria do Pinheiros!! Por isso que as coisas não vão pra frente."

A decisão da diretoria pinheirense teria sido uma retaliação. No início do mês, quando Osasco e Pinheiros se enfrentaram na Grande São Paulo, as jogadores do time visitantes foram ofendidas pela torcida local.

Veja também:

Pinheiros bate o Vôlei Futuro e assume terceira posição da Superliga feminina