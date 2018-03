Negrão deixa hospital nesta 5ª O campeão olímpico Marcelo Negrão, que sofreu uma cirurgia de reparação do ligamento patelar do joelho direito, no domingo, deixa o Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, para iniciar um processo de recuperação que levará de 8 meses a um ano. A mulher de Negrão, Isis, disse nesta quarta-feira que o atacante está bem, clinicamente, embora algumas vezes lamente-se dizendo "que não era hora disso acontecer".