Negrão está voltando. Como Ronaldo Aos 29 anos, Marcelo Negrão é o mais novo contratado da Ulbra para a próxima Superliga, no fim do ano. Em cada treino da equipe de Canoas, o atacante lembra-se de Ronaldo, o ?Fenômeno?, em quem está se espelhando. ?Ver tudo o que o Ronaldo fez na Copa para o Brasil me serve de estímulo para voltar a jogar?, afirma Negrão, que no ano passado teve o mesmo problema que o jogador de futebol: rompeu o tendão patelar do joelho direito. Leia mais no Jornal da Tarde