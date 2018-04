Neide e Bárbara estão no qualifying na etapa da Holanda

A dupla formada por Neide e Bárbara Seixas garantiu nesta segunda-feira uma vaga no qualifying da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de vôlei de praia, ao passar pelo country-cota (espécie de classificatório) brasileiro do torneio.

No primeiro jogo do dia, Neide e Bárbara Seixas se aproveitaram da desistência de Ana Paula de Shelda. Ana Paula deixou a partida por causa de uma contusão na panturrilha esquerda, quando Neide e Bárbara Seixas venciam o segundo set por 16 a 10, após serem superadas na primeira parcial por 21 a 15. Na sequência, a parceria superou as irmãs Maria Clara e Carol por 2 sets 1, com parciais de 22/20, 17/21 e 15/12, em 54 minutos de partida.

"Viemos aqui para adquirir experiência e aprender como se joga internacionalmente. Nós tivemos algum sucesso em outros eventos nesta temporada, mas hoje (segunda-feira) nós jogamos contra duas das melhores duplas do mundo", disse Bárbara Seixas após o country-cota.

Na terça-feira, Neide e Bárbara Seixas voltam à quadra pelo qualifying do torneio. Se mantiverem a invencibilidade, elas se juntam a Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa, Renata e Val e Ângela e Vivian para a disputa da chave principal da etapa de Haia, a 13.ª do Circuito Mundial de 2009.