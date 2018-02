No sufoco, Rexona bate Macaé nas semifinais da Superliga Numa partida acirrada, o Rexona-Ades saiu na frente nas semifinais da Superliga feminina de vôlei ao derrotar na noite desta quinta-feira o Cimed/Macaé no clássico carioca. A equipe dirigida pelo treinador Bernardinho fechou o primeiro confronto da série melhor de cinco partidas por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/20, 25/20, 24/26 e 15/9, no Ginásio Maurício Bittencourt, em Macaé. O Rexona pode definir a sua classificação à final em casa, uma vez que fará os dois próximos jogos no Ginásio da Tijuca, no Rio de Janeiro. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo (às 12 horas) e depois na quarta-feira (às 18 horas) - ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal pago SporTV. Na outra série, o Finasa/Osasco lidera o confronto contra o Fiat/Minas por 1 a 0. ?Foi, como o esperado, um jogo difícil. As duas equipes erraram muito e oscilaram de rendimento durante a partida. Agora, vamos fazer uma preparação para o domingo?, disse a atacante Renatinha, do Rexona, que foi eleita a melhor jogadora em quadra. ?Cometemos erros que não podem se repetir, mas são coisas de partida. Temos de corrigir as falhas, principalmente no saque e na defesa, para a seqüência do playoff?, analisou a meio-de-rede Fabiana.