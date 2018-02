No tie-break, São Caetano bate o Vôlei Futuro na Superliga

O São Caetano estreou com vitória na Superliga feminina de vôlei 2007/2008. A equipe do ABC Paulista venceu, nesta terça-feira o Vôlei Futuro por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 23/25, 25/16, 22/25 e 15/7, em 2h16 de jogo, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. O confronto foi válido pela segunda rodada do grupo A do primeiro torneio da competição. A ponteira Dayse, do São Caetano, recebeu o troféu de melhor jogadora da partida e ainda terminou como a maior pontuadora, com 20 pontos. Quem mais marcou no Vôlei Futuro foi a oposto Marci, com 15. "A equipe oscilou bastante. Jogávamos bem em um set e nos acomodávamos em outro. Para a próxima partida o grupo tem de estar focado o tempo todo", afirmou Chicão, técnico do São Caetano, que acrescentou: "Fomos muito bem, principalmente, em dois fundamentos: contra-ataque e passe. Mas ainda temos de evoluir no bloqueio." O próximo compromisso do São Caetano será neste domingo, às 11h30, diante do atual campeão da Superliga, o carioca Rexona-Ades. Já o Vôlei Futuro, ainda sem vencer no campeonato, enfrentará o catarinense Brasil/Telecom, neste sábado, às 18 horas, no ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba.