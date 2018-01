Vôlei feminino do Brasil derrota Alemanha em torneio amistoso no Rio

A menos de um mês de começar a disputa do Sul-Americano, a seleção brasileira feminina de vôlei iniciou nesta sexta-feira a disputa na Copa Rio Internacional, torneio amistoso que acontece até domingo no Maracanãzinho. No primeiro jogo, o time do técnico José Roberto Guimarães não teve maiores dificuldades e derrotou a Alemanha por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/18 e 25/15. Mesmo assim, a estreia não saiu exatamente como o planejado.

Não que a seleção tenha jogado mal. Ao contrário: eficiente no bloqueio e aproveitando erros de ataque e defesa das alemãs, o Brasil esteve o tempo todo à frente no marcador. Teve um primeiro set equilibrado, mas no segundo e, principalmente, no terceiro, não deu nenhuma chance às adversárias.

O que não ficou como o planejado foi o clima de preparação já visando os Jogos Olímpicos do Rio. Nos últimos dias, as atletas demonstraram expectativa por atuar no mesmo ginásio que receberá a Olimpíada, principalmente pelo calor do público. A torcida, porém, compareceu em número pequeno e esteve longe de lotar até mesmo o anel inferior do ginásio.

Dentro de quadra, a preparação para os Jogos - ou mesmo para o Sul-Americano - também esteve prejudicada. Foram sete os desfalques da seleção. Fabiana, Fernanda Garay, Juciely, Joycinha, Suelle e Adenízia assistiram ao jogo das arquibancadas devido a pequenas lesões musculares. Jaqueline, por sua vez, nem sequer foi ao Rio por causa de uma contusão lombar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No outro jogo do dia, a Bulgária venceu a Holanda por 3 sets a 2 (parciais de 25/14, 25/22, 18/25, 23/25 e 15/9). Neste sábado, o Brasil encara as búlgaras a partir das 15h45, e fecha o torneio diante das holandesas no domingo, às 11h30.