No vôlei, S.Caetano fecha patrocínio O São Caetano, que disputará o título do Campeonato Paulista de vôlei masculino, contra o BCN/Osasco, fechou patrocínio com a Copersucar-Açúcar União por 18 meses. A empresa apoiará também todas as categorias de base do vôlei. Até o final do Estadual, no entanto, o time não usará na camisa o logotipo do patrocinador. O técnico Airton Cabral ficará até o término do Paulista e William Carvalho, que estava desempregado, assume na seqüência. A primeira partida da decisão, disputada em melhor-de-três jogos, será quinta-feira, às 20 horas, no ABC. Os outros confrontos serão em Osasco.