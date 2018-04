Norceca: oito seleções buscam vaga na Copa dos Campeões

SAN JUAN - Oito seleções femininas lutarão por uma vaga para a Copa dos Campeões, marcada para novembro no Japão, no Campeonato Continental Norceca de vôlei, entre 22 e 27 de setembro em San Juan, Porto Rico. Além das donas da casa, estão no torneio Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana e Trinidad e Tobago.

O técnico da seleção porto-riquenha, o argentino Carlos Cardona, reconheceu que sua equipe espera estar na zona das medalhas e chegar ao ponto mais alto possível.

"Trabalhamos forte e no torneio vamos lutar muito para ganhar cada partida", apontou Cardona.

Porto Rico está no Grupo B junto com República Dominicana, Canadá e Trinidad e Tobago. No Grupo A estão Estados Unidos, Cuba, México e Costa Rica.