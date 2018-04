Norceca: República Dominicana ganha o torneio feminino

A República Dominicana conquistou de forma invicta o campeonato feminino de vôlei da Norceca, que evolve países da América do Norte, central e Caribe. Com isso, garantiu vaga para a Copa dos Campeões, em outubro. Se vencer a Copa América, o Brasil também estará lá.

Na grande final, as dominicanas superaram Porto Rico, as donas da casa, por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 25/23, 16/25, 32/30 e 15/8. O título foi inédito.

Na decisão do torneio lugar, melhor para a seleção cubana, que aplicou uma bela virada sobre os Estados Unidos e ganhou por 3 sets a 2 (17/25, 16/25, 28/26, 25/16 e 15/11).

Dirigira pelo técnico brasileiro, Marcos Kwiek, a República Dominicana terminou a competição invicta, com cinco vitórias. Priscilla Rivera, jogadora do time campeão, foi eleita a melhor jogadora do campeonato.