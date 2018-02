Nordeste é o palco da abertura da 14.ª edição da Superliga

Sport/Maurício de Nassau e Pinheiros/Blausiegel farão o jogo de abertura da Superliga feminina de vôlei 2007/2008, nesta sexta-feira, às 19h30. O duelo será disputado no ginásio Marcelino Lopes, no Recife, e é válido pelo grupo B da competição. É a primeira vez que uma equipe do Nordeste participa da Superliga. O time pernambucano conquistou o vice-campeonato da Liga Nacional 2007 e garantiu o direito de participar da Superliga 2007/2008. Na última temporada, o Pinheiros foi eliminado nas quartas-de-final pelo Fiat/Minas e terminou em sexto lugar na competição. Comandante do Sport, José Alves espera um jogo tenso diante das paulistas. "Estréia é sempre complicada, ainda mais sendo em uma competição como a Superliga. O time está longe do ponto ideal. Não tivemos oportunidades para realizar amistosos. Estamos afastados dos grandes centros", explica o treinador. José Alves elogia o adversário que terá pela frente na estréia. "A equipe do Pinheiros tem muita qualidade. A mescla de jogadoras novas e experientes, como a líbero Arlene [ex-Finasa/Osasco], é muito interessante." Marcos Kwiek, treinador do Pinheiros, assume pela primeira vez a equipe paulista e lamenta a falta de entrosamento da equipe na primeira rodada da Superliga. "Tivemos muitas contusões durante o Campeonato Paulista, além da ausência da oposto Joycinha, que estava na seleção. Estes fatos colaboraram para não iniciarmos a Superliga com um bom padrão de jogo." Kwiek analisa as adversárias e aponta as qualidades do time pernambucano. "Assisti ao jogo do Sport na final da Liga Nacional. O conjunto da equipe delas me agradou bastante. A levantadora Diana é bastante técnica. Será uma estréia complicada." Outros dois jogos movimentarão a primeira rodada da Superliga. Neste sábado, o Rexona-Ades enfrentará o Vôlei Futuro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Já o Banespa, estreante na competição, medirá forças com as catarinenses do Brasil/Telecom, no ginásio do Banespa, em São Paulo.