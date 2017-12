Nova seleção de vôlei vence 1º jogo A seleção brasileira feminina de vôlei venceu neste domingo o primeiro jogo contando com um grupo totalmente reformulado, em função dos diversos pedidos de dispensa. Sem Fofão, Érika, Elisângela, Raquel e Walewska, o Brasil, do técnico Marco Aurélio Motta, superou a fraca República Dominicana por 3 sets a 2 (25/21, 23/25, 27/29, 25/18 e 15/11), em Quissamã, no Rio, em amistoso preparatório para o Grand Prix da Ásia, de 12 de julho a 4 de agosto. O destaque foi a ponteira Jaqueline, a melhor atleta do Mundial Juvenil, de 2001, disputado na República Dominicana. A atacante Kátia, que no segundo set sofreu uma torção no joelho esquerdo, fará exames médicos para saber qual a gravidade da lesão. A equipe de Marco Aurélio, no entanto, terminou em desvantagem na série de três amistosos contra as dominicanas, perdendo os outros dois confrontos: sexta-feira por 3 sets a 1 (25/22, 25/17, 20/25 e 25/21), e sábado, pelo mesmo placar e parciais de 23/25, 25/21, 25/21 e 26/24. As atletas brasileiras terão folga nesta segunda-feira e se reapresentarão terça-feira ao treinador. O Brasil estréia no Grand Prix da Ásia no dia 12 de julho contra a Alemanha. No início da temporada internacional, a seleção foi superada pelas alemãs em amistosos, antes da disputa da Montreux Volley Masters, na Suíça ? o Brasil terminou na 5ª posição. Na primeira fase do Grand Prix, no Japão, a seleção brasileira enfrentará também as japonesas e tailandesas. As finais, de 1º a 4 de agosto, serão disputadas em Hong Kong.