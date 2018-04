Novatas buscam espaço na seleção brasileira feminina de vôlei

RIO - O Montreux Volley Masters, de 28 de maio a 2 de junho, na Suíça, e o Torneio Alassio, de 4 a 10 de junho, na Itália, vão apenas abrir a temporada 2013 da seleção brasileira feminina de vôlei, mas vão ser especiais para cinco jogadoras. As ponteiras Ellen e Michelle, as centrais Bia e Angélica e a oposto Monique foram convocadas pela primeira vez pelo técnico José Roberto Guimarães e querem aproveitar a chance para conquistar espaço na equipe.

"É um grupo novo, que está se conhecendo. Busco o meu espaço e procuro viver essa oportunidade da melhor forma possível. Tento aprender com as mais experientes que já estão no grupo há algum tempo. Também ajuda o fato de ter treinado com algumas dessas meninas no clube, como a Dani Lins. Está sendo uma grande experiência", disse a central Bia, do Sesi-SP, que foi vice-campeã mundial juvenil em 2011.

Zé Roberto ressaltou que depende apenas dessas jogadas a possibilidade de permanecer na equipe. "É uma chance de aprendizado, de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, participando desse ciclo. Não tem essa de tamanho e idade. Se os números forem bons em termos de aproveitamento não tem porque elas ficarem de fora. As chances precisam ser dadas. As jogadoras que tiveram um bom desempenho na Superliga foram chamadas", disse o treinador.

A ponteira Ellen, do Pinheiros, espera ser campeã, o que pode facilitar a sua continuidade na seleção de vôlei. "Temos ralado bastante para chegarmos bem nas duas primeiras competições do ano. Vamos encontrar algumas equipes fortes com jogadoras altas. Temos tudo para fazer um ótimo campeonato e trazer esse título para o Brasil", afirmou.