Novatos do vôlei se emocionam com estréia no Ibirapuera

Foi no Ginásio do Ibirapuera, palco dos jogos deste feriado contra a Coréia do Sul, que o Brasil conquistou pela primeira vez o título da Liga Mundial, em 1993. Nesta sexta-feira, vários dos novos jogadores realizam o sonho de jogar pela primeira vez no local que ratificou a força da geração de Tande, Giovane e Maurício, campeões olímpicos no ano anterior, em Barcelona. "Antes do treino eu disse para o Nalbert: ‘Caramba, vou jogar pela primeira vez aqui.’ É um sonho que realizo. Já assisti a muitos jogos, mas acho que a primeira vez jogando pela seleção vai dar mais que frio na barriga. Vai dar uma adrenalina muito forte quando eu ouvir o hino", aposta o levantador Bruno, filho de Bernardinho, que ainda era criança quando o Brasil bateu a Rússia para conquistar o primeiro de seus seis títulos na Liga. O atacante Murilo concorda: "Para mim é especial. Fiz minha estréia na seleção adulta aqui e tenho um carinho especial por São Paulo por ter começado a jogar profissionalmente no Banespa. Gosto da cidade e do ginásio lotado. Por mim, jogaria aqui todo ano." Mas não são só os mais novos que se emocionam em jogar no Ibirapuera. Nalbert, que ficou dois anos longe da seleção, estava contente após o treino desta quinta. "É um dos palcos mais bonitos do esporte brasileiro. A maior lembrança que tenho daqui é a da Liga Mundial de 1993. Eu nem estava jogando, mas foi um campeonato espetacular".