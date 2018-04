Novatos tentam ganhar espaço na seleção de vôlei

SAQUAREMA - Enquanto os principais nomes da seleção brasileira masculina de vôlei ainda não se apresentaram para os treinos, pois estão ocupados com compromissos nos clubes, alguns novatos aproveitam a oportunidade para tentar ganhar espaço no grupo. É o caso de jogadores como os levantadores Murilo Radke e Felipe Quaresma, os ponteiros Ary e Ricardo e os centrais Isac e Gustavão, que estão treinando no CT em Saquarema (RJ).

Sob o comando do auxiliar Rubinho, já que o técnico Bernardinho ainda não se juntou ao grupo em Saquarema, os novatos da seleção contam com o oposto Wallace como anfitrião. Ele é o mais antigo entre aqueles que se apresentaram até o momento, com a experiência de ter disputado os Jogos Olímpicos de Londres no ano passado.

"Estamos com uma turma que participou um pouco menos da seleção adulta, mas que vem buscando seu espaço. Eu não penso que tenho minha vaga garantida. Sei que o fato de ter terminado a Olimpíada jogando não significa nada. Tenho que conquistar esse espaço a cada ano", afirmou Wallace, que, assim como os novatos, ainda luta pelo seu espaço.

"Trabalhamos em um projeto de continuidade. São dois anos na seleção infanto e depois mais dois na juvenil para que o jogador chegue na principal. E só está aqui quem tem competência para estar. Os garotos estão correspondendo bem. Pelo próprio perfil do grupo ser muito jovem, são garotos de ambição. Eles querem fazer parte do time principal e a resposta está sendo muito positiva. A dedicação deles tem sido muito grande e esse é o ponto principal para desenvolvermos o trabalho", elogiou Rubinho.