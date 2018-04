Nuzman mostra preocupação com medalhas do vôlei

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê dos Jogos de 2016, Carlos Arthur Nuzman, pediu nesta terça-feira que o Banco do Brasil retome o patrocínio à Confederação Brasileira de Vôlei sob risco de o país não conquistar quatro medalhas olímpicas nesta modalidade nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

O Banco do Brasil suspendeu na semana passada o repasse de verbas à CBV após denúncias de irregularidades em contratos da confederação que, juntos, somam 30 milhões de reais em pagamentos feitos entre 2010 e 2013. "Com relação aos contratos com o BB espero que seja uma suspensão temporária porque o que preocupa é 2016. Estão em jogo quatro medalhas", disse Nuzman a jornalistas em evento esportivo no Rio de Janeiro.

"Óbvio que isso nos deixa preocupados, e espero que o BB possa rever suas regras e possamos seguir adiante", acrescentou. Entre as supostas irregularidades encontradas na auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) estão pagamentos para empresas possivelmente fantasmas de genros do ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei Ary Graça, atualmente à frente da Federação Internacional de Vôlei.