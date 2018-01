Osasco: 5º título nos Jogos Abertos O BCN/Osasco conquistou o pentacampeonato dos Jogos Abertos do Interior, na noite de quinta-feira, em São José do Rio Preto, ao derrotar na final do vôlei feminino, o time de São Caetano do Sul por 3 a 0 (25/20, 25/20 e 27/25). A equipe de Osasco não deixa o título desta competição escapar desde 1997. O terceiro lugar ficou com Santo André, que superou o Tênis Clube/São José dos Campos no saldo de sets. No basquete feminino, Santo André garantiu vaga na final, nesta sexta, após vitória por 66 a 53 contra São Caetano. No domingo, enfrenta Americana na decisão.