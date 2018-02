Osasco assiste ao duelo entre Tandara e Tifanny pela Superliga de vôlei

Apesar de ser uma disputa coletiva, os olhares estarão voltados hoje para o duelo particular entre Tandara, do Vôlei Nestlé, e Tifanny, do Vôlei Bauru, as duas principais pontuadoras da Superliga feminina, levando-se em conta a média de pontos por set. O confronto será realizado nesta sexta-feira a partir das 19h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco.

Tandara tem o maior número de pontos da competição, com 316, contra 160 de Tifanny, que estreou no meio da competição, tornando-se a primeira transexual a disputar a Superliga. Só que, na média de pontos, a jogadora do Bauru leva vantagem sobre a atleta da equipe de Osasco.

A força do Vôlei Nestlé não está apenas em Tandara. A equipe vem de seis vitórias consecutivas na Superliga, mas o técnico Luizomar de Moura prega respeito. “As atletas têm demonstrado muita vontade e empenho nos treinos e jogos. Depois de um primeiro turno irregular, toda essa dedicação tem rendido frutos. Mas sabemos que a caminhada até a final é longa e difícil, por isso, batalhamos para evoluir sempre”, disse.

No lado do Bauru, apesar da derrota na última rodada, para o líder Dentil Praia Clube por 3 a 2, a ordem no time é manter o embalo e tentar repetir a boa atuação que teve contra um adversário invicto em Osasco. “Precisamos manter a pegada e trabalharmos com o foco e o espírito que apresentamos contra o Praia Clube”, comentou o técnico Fernando Bonatto, que sabe que terá pela frente um rival que é candidato ao título da Superliga em um ginásio que costuma lotar.