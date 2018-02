Osasco bate Minas e fica a uma vitória da final da Superliga O Finasa/Osasco bateu o Fiat/Minas por 3 sets a 1 nesta terça-feira, em Osasco, e abriu 2 a 1 na série semifinal da Superliga Feminina de vôlei. As parciais foram de 19/25, 25/12, 25/22, 25/20. Com o resultado, o time paulista ficou a uma vitória de garantir a classificação para a final. O próximo jogo será no sábado, em Belo Horizonte. Na outra semifinal, o Rexona/Ades está com vantagem de 2 a 0 sobre o Cimed/Macaé e pode avançar à decisão se vencer a partida desta quarta-feira, no Rio de Janeiro.