Osasco bate Minas e reencontra Rexona na final da Superliga O Finasa/Osasco garantiu vaga na decisão da Superliga Feminina de vôlei ao bater o Fiat/Minas por 3 sets a 2, neste sábado, na Arena Telemig, em Belo Horizonte. As parciais foram de 22/25, 25/11, 25/22 e 15/9. Com o resultado, o time paulista fechou a série semifinal diante das mineiras em 3 a 1. ?Este jogo foi muito difícil. Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe muito bem armada, com muito valor. Nós sempre respeitamos nosso adversário e, por isso saímos com a vitória nessa semifinal. A partida foi muito equilibrada, mas a nossa experiência e a bagagem acabou pesando no tie break", comentou o técnico do Osasco, Luziomar de Moura. O adversário na decisão será o Rexona/Ades, do técnico Bernardinho, que eliminou o Cimed/Macaé. "Acredito que podemos enfrentar o Rexona-Ades de igual para igual, para trazer o título", completou Luziomar. As duas equipes repetem, assim, a decisão da Superliga de 2006, em que o Rexona faturou o título.