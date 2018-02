Osasco bate Minas no 1.º jogo semifinal da Superliga O Finasa/Osasco saiu na frente na primeira partida de melhor-de-cinco das semifinais da Superliga feminina de vôlei ao bater, em casa, o Fiat/Minas (MG) por 3 a 0 (25/16, 25/20 e 28/26). Com isso, o time paulista abre 1 a 0 no confronto da série, em melhor de cinco jogos. A segunda partida do confronto está marcado para sábado, às 11 horas, em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, Rexona-Ades e Cimed/Macaé fazem o primeiro jogo da outra semifinal, às 18 horas (com SporTV), em Macaé (RJ).