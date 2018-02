Osasco bate Pinheiros por 3 sets a 1 fora de casa pela Superliga

Fora de casa, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, o Finasa/Osasco conquistou, neste sábado, sua segunda vitória na Superliga feminina de vôlei. O atual vice-campeão da competição precisou de 1h46 de jogo para derrotar, de virada, o Pinheiros/Blausiegel por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/21, 25/19 e 28/26, pela quarta rodada do grupo B do primeiro torneio da Superliga 2007/2008. O Pinheiros segue com uma vitória na competição. A oposto Joycinha, do Pinheiros, foi a maior pontuadora do confronto, com 28 acertos, todos de ataque. Do lado do Finasa/Osasco, destaque para a ponteira Paula Pequeno, que marcou 18. A ponteira Silvana, também do time de Osasco, recebeu o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora da partida. A atacante, que iniciou a partida no banco de reservas, marcou 10 pontos. "O Pinheiros/Blausiegel é nosso adversário direto na luta pela classificação à final do primeiro torneio. Por isso, esta vitória fora de casa foi extremamente importante. Depois da derrota no primeiro set, lancei as jogadoras que estavam no banco de reservas e todas entraram muito bem. Ao longo da Superliga, precisaremos utilizar todo o grupo e as atuações delas nesta partida me dão a certeza de que todas darão conta do recado quando precisarmos. Foi proveitoso passar por uma situação complicada após a derrota no primeiro set, pois são estes momentos que fazem o time amadurecer", destaca Luizomar de Moura. O próximo compromisso do Finasa/Osasco na Superliga será na próxima quarta-feira , às 20h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco, diante do Mackenzie/Cia do Terno. Já o Pinheiros/Blausiegel voltará à quadra na próxima quinta, às 19h30, para enfrentar o Fiat/Minas, no ginásio Henrique Villaboin.