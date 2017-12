Osasco bate São Bernardo por 3 a 1 O time do Osasco estreou com vitória no playoff das semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, ao vencer, nesta quinta-feira, a equipe de São Bernardo, no ABC, por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/21, 27/29 e 25/16, em 1h58. No outro jogo da noite, São Caetano precisou de 1h36 para superar o Pinheiros, no ginásio do adversário, também por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 25/20, 25/13 e 25/21.