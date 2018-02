Osasco conquista 1.º título da Superliga Feminina

O Finasa/Osasco conquistou neste domingo o título do primeiro torneio da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2007/2008. A equipe paulista derrotou o Brasil Telecom, de Santa Catarina, por 3 sets a 2. Veja também: Minas derrota Cimed e fatura 1.º título da Superliga Masculina As parciais do confronto, realizado na Arena Multiuso de Brusque (SC), foram de 25/21, 25/23, 21/15, 19/25 e 15/10. A equipe paulista mostrou grande superioridade no início do duelo, com boa eficiência no ataque. Porém, depois de abrir dois sets de vantagem, as jogadoras diminuíram a atenção e deixaram as catarinenses, apoiadas pela torcida, empatar. No quinto set, o nervosismo tomou conta da equipe de Brusque, que cometeu muitos erros e viu o título ir para as mãos do Osasco. As duas equipes estavam invictas na competição, com quatro vitórias cada. Pelo novo regulamento da Superliga Feminina, as equipes disputarão quatro mini torneios. Os vencedores levam vantagem nos playoffs.