Osasco conquista pela nona vez o Paulista de vôlei feminino

Dono da melhor campanha no Estadual Feminino de Vôlei, o Finasa/Osasco conquistou neste sábado o 9º título do torneio após derrotar São Caetano por 3 a 0 (25/17, 25/14 e 25/23). Jogando em casa, o time liderado por Paula Pequeno fechou a série melhor-de-três em 2 a 0. A norte-americana Danielle Scott, que fez a segunda partida na equipe de Osasco depois de ajudar a classificar o seu país para a Olimpíada de Pequim, foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos. Com 15 vitórias em 16 jogos no torneio, a equipe campeã não terá descanso, já que a Superliga começa na sexta-feira. "Há dois anos não conseguimos vencer a competição e queremos o título de volta. Esse é o nosso verdadeiro objetivo", afirmou a atacante Paula Pequeno.