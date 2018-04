Osasco desembarca na Suíça para disputar o torneio Top Volley

Com o elenco completo, o Osasco desembarcou na Suíça nesta sexta-feira para participar do Top Volley. Campeão mundial em 2012 e vice em 2014, o time foi convidado para a competição na Basileia e faz sua estreia neste sábado, às 15h30 (de Brasília), diante do Volero Zurich. Além das donas da casa, as comandadas de Luizomar de Moura terão pela frente o Partizan Vizura Belgrado, da Sérvia, no domingo, às 10h30, pela segunda rodada do Grupo A.

"O Top Volley é um torneio tradicional e ficamos felizes com esse convite. Neste ano colocamos o campeonato no planejamento e agora é tentar representar bem o Brasil aqui na Suíça", afirma o técnico.

Dani Lins e Carcaces, que se machucaram na reta final do primeiro turno da Superliga, viajaram com o grupo e estão à disposição do treinador. Para Camila Brait, o torneio será difícil e desafiador. "O Top Volley sempre reúne equipes europeias fortíssimas, por isso, o nível é muito alto. Nosso objetivo é ir atrás de mais um título", diz a defensora.

O Zarechie Odintsovo, da Rússia, o Galatasaray Istanbul, da Turquia, e o RC Cannes, da França, compõem o Grupo B. Os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais. Se confirmar vaga entre os quatro melhores, a equipe brasileira entra em quadra no domingo, às 15h30 (se terminar em primeiro) ou 18h (se ficar em segundo). A decisão pelo terceiro lugar será segunda-feira, às 13h30, enquanto a final está marcada para 15h30.

Confira a programação do Top Volley 2014:

Fase de Grupos

Sábado - 15h30

Osasco x Volero Zurich

Domingo -10h30

Osasco x Partizan Vizura Belgrado

Semifinal

Domingo - 15h30

1.º do Grupo A x 2.º do Grupo B

Domingo - 18h

2.º do Grupo A x 1.º do Grupo B

Disputa de terceiro lugar

Segunda-feira - 13h30

Final

Segunda-feira - 15h30